Саша Бажин: «В теннисе все устают, кроме Серены»

Тренер Саша Бажин, ранее работавший с Сереной Уильямс и Наоми Осакой, рассказал о специфике работы в теннисе.

— Одна из главных проблем — банальная скука, — цитирует Tennis World Бажина. — С ней сталкиваются вообще все, даже лучшие теннисистки — Азаренко, Осака, Возняцки. Это логично, делаете одно и то же каждый день. Мозг устает, энергии не остается. В теннисе устают все, кроме одного человека. Это Серена, она просто машина.