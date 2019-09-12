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Саша Бажин: «В теннисе все устают, кроме Серены»

12 сентября 2019, 10:30
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Тренер Саша Бажин, ранее работавший с Сереной Уильямс и Наоми Осакой, рассказал о специфике работы в теннисе.

— Одна из главных проблем — банальная скука, — цитирует Tennis World Бажина. — С ней сталкиваются вообще все, даже лучшие теннисистки — Азаренко, Осака, Возняцки. Это логично, делаете одно и то же каждый день. Мозг устает, энергии не остается. В теннисе устают все, кроме одного человека. Это Серена, она просто машина.

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