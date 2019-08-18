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Самый забавный тренерский тайм-аут. Кенин и ее отец пообщались на смеси русского и английского

18 августа 2019, 16:56

Уроженка Москвы, американская теннисистка София Кенин проиграла соотечественнице Мэдисон Кис в полуфинале домашнего турнира в Цинциннати — 5:7, 4:6. Во время одной из пауз матча состоялся забавный диалог между Софией и ее отцом Алексом, который является тренером спортсменки по совместительству.

Алекс общался со своей дочерью на русскои и английском языке одновременно. Мужчина переехал в США из России.

«Иногда делай, но не все время. Когда у тебя есть возможность драйвить ball (мяч), драйви ball. Ты заметила, что она стала с твоих слайсов? Когда хороший длинный слайс, that's fine (все в порядке). And then you step in and you take the ball (входи в корт и бери мяч)», — сказал Алекс.

Кис обыграла Кенин на турнире в Цинциннати и в финале встретится с Кузнецовой

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