00:16 27 июля | Теннис — WTA

Самсонова вышла в полуфинал турнира в Палермо

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Россиянка Людмила Самсонова переиграла француженку Фиону Ферро в четвертьфинале турнира в Палермо. В полуфинале она встретится со швейцаркой Жиль Тайхманн, которая переиграла немку Анну-Лену Фридзам.

Палермо (Италия) 

Турнир WTA Palermo Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Людмила Самсонова (Россия, LL) - Фиона Ферро (Франция) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:4

Паула Бадоса Хиберт (Испания) - Аранча Рус (Голландия) - 6:2, 6:1

Жиль Тайхманн (Швейцария, 8) - Анна-Лена Фридзам (Германия) - 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/palermo/2019/11/3/

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