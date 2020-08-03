Самсонова вышла в финал квалификации турнира в Палермо, обыграв Костюк

Россиянка Людмила Самсонова в полуфинале квалификации турнира в Палермо одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк — 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 28 минут.

За выход в основную сетку турнира Самсонова сразится с победительницей пары Алена Большова (Испания) — Лаура-Ионна Паар (Румыния).

В турнире примут участие Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.