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Самсонова вышла в финал квалификации турнира в Палермо, обыграв Костюк

3 августа 2020, 01:27

Россиянка Людмила Самсонова в полуфинале квалификации турнира в Палермо одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк — 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 28 минут.

За выход в основную сетку турнира Самсонова сразится с победительницей пары Алена Большова (Испания) — Лаура-Ионна Паар (Румыния).

В турнире примут участие Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

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