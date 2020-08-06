Самсонова уступила Мартич во втором раунде турнира в Палермо
6 августа 2020, 22:16
Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла россиянку Людмилу Самсонову (5:7, 6:4, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Палермо (Италия). Хорватка посеяна на турнире под первым номером.
Матч продолжался два часа и 24 минуты. В следующем раунде Мартич сыграет с белоруской Александрой Соснович.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Мартич (Хорватия, 1) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2
Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Лаура Зигемунд (Германия) — 3:6, 6:2, 6:2
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