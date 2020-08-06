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Самсонова уступила Мартич во втором раунде турнира в Палермо

6 августа 2020, 22:16
Людмила Самсонова. Фото Reuters
Людмила Самсонова. Фото Reuters

Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла россиянку Людмилу Самсонову (5:7, 6:4, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Палермо (Италия). Хорватка посеяна на турнире под первым номером.

Матч продолжался два часа и 24 минуты. В следующем раунде Мартич сыграет с белоруской Александрой Соснович.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия, 1) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 5:7, 6:4, 6:2

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Лаура Зигемунд (Германия) — 3:6, 6:2, 6:2

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