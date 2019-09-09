Самсонова уступила Флипкенс в первом раунде турнира в Хиросиме
9 сентября 2019, 11:27
Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс обыграла россиянку Людмилу Самсонову (7:6 (7:2), 6:4) в первом раунде турнира WTA в Хиросиме (Япония). Матч продолжался один час и 50 минут.
В следующем раунде бельгийка сыграет со своей соотечественницей, которая выиграет матч Элисон Ван Уйтванк — Изалин Бонавантюр (обе спортсменки представляют Бельгию).
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (7:2), 6:4
Зарина Дияс (Казахстан, 6) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:2, 6:2
Присцилла Хон (Австралия) — Катаржина Кава (Польша) — 6:0, 1:6, 6:4