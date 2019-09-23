Самсонова разгромно проиграла в первом круге турнира в Ташкенте

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Ташкенте, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк — со счетом 0:6, 1:6. Встреча продолжалась 51 минуту. Самсонова попала в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором круге Ван Эйтванк сыграет с победительницей матча Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — Моника Никулеску (Румыния).

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:0, 6:1

Данка Ковинич (Черногория) — Сабина Шарипова (Узбекистан, WC) — 6:0, 5:7, 6:2