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Самсонова разгромно проиграла в первом круге турнира в Ташкенте

12:15

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Ташкенте, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк — со счетом 0:6, 1:6. Встреча продолжалась 51 минуту. Самсонова попала в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором круге Ван Эйтванк сыграет с победительницей матча Нигина Абдураимова (Узбекистан, WC) — Моника Никулеску (Румыния).

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 3) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:0, 6:1

Данка Ковинич (Черногория) — Сабина Шарипова (Узбекистан, WC) — 6:0, 5:7, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tashkent/2019/

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