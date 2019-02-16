Самсонова не смогла выйти в основную сетку турнира в Дубае

Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в основную сетку турнира WTA категории Premier 5 Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае. Она в двух сетах проиграла китаянке Чжу Линь со счетом 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В основной сетке выступят три россиянки: Дарья Касаткина, посеянная под 11-м номером, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.



В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина, обыгравшая в финале Касаткину со счетом 6:4, 6:0.