Саккари обыграла Кис и вышла в четвертый раунд Australian Open

Греческая теннисистка Мария Саккари в третьем раунде Australian Open обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:4.

В четвертом раунде Саккари встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой (6:1, 6:2).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция, 22) — Мэдисон Кис (США, 10) — 6:4, 6:4