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Саккари обыграла Кис и вышла в четвертый раунд Australian Open

08:22
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Греческая теннисистка Мария Саккари в третьем раунде Australian Open обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:4.

В четвертом раунде Саккари встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой (6:1, 6:2).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Саккари (Греция, 22) — Мэдисон Кис (США, 10) — 6:4, 6:4

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