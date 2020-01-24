Саккари обыграла Кис и вышла в четвертый раунд Australian Open
08:22
Греческая теннисистка Мария Саккари в третьем раунде Australian Open обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:4.
В четвертом раунде Саккари встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой (6:1, 6:2).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Саккари (Греция, 22) — Мэдисон Кис (США, 10) — 6:4, 6:4
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