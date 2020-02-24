Рыбакина вышла во второй круг турнира в Дохе
24 февраля 2020, 22:21
Казахстанская тенниситка Елена Рыбакина в первом круге турнира в Дохе обыграла румынку Сорану Кирстя со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
На счету 14-й ракетки мира 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 выигранных брейк-пойнтов из 9.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 14) — Сорана Кирстя (Румыния, WC) — 3:6, 6:3, 6:1
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