Рыбакина вышла во второй круг турнира в Дохе

Казахстанская тенниситка Елена Рыбакина в первом круге турнира в Дохе обыграла румынку Сорану Кирстя со счетом 3:6, 6:3, 6:1.

На счету 14-й ракетки мира 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 выигранных брейк-пойнтов из 9.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 14) — Сорана Кирстя (Румыния, WC) — 3:6, 6:3, 6:1