Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Наньчане

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в китайском Наньчане, переиграв в трех сетах Викторию Голубич из Швейцарии.

В полуфинале Рыбакина сыграет с представительницей Китая Пэн Шуай.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Виктория Голубич (Швейцария, 6) — 6:4, 3:6, 7:5