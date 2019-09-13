Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Наньчане

13 сентября 2019, 20:52
Теги:

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в китайском Наньчане, переиграв в трех сетах Викторию Голубич из Швейцарии.

В полуфинале Рыбакина сыграет с представительницей Китая Пэн Шуай.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Виктория Голубич (Швейцария, 6) — 6:4, 3:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nanchang/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир