Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Наньчане
13 сентября 2019, 20:52
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в китайском Наньчане, переиграв в трех сетах Викторию Голубич из Швейцарии.
В полуфинале Рыбакина сыграет с представительницей Китая Пэн Шуай.
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Виктория Голубич (Швейцария, 6) — 6:4, 3:6, 7:5
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