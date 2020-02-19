Рыбакина — в четвертьфинале турнира в ОАЭ
19 февраля 2020, 18:47
Представительница Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) победила чешку Катержину Синякову — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.
В четвертьфинале Рыбакина сыграет с хорваткой Петрой Мартич.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан) — Катержина Синякова (Чехия, Q) — 6:3, 6:3
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