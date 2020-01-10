Рыбакина стала соперницей Александровой по финалу турнира в Шэньчжэне
11:05
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Шэньчжэне. В полуфинале она в двух сетах победила Кристину Плишкову из Чехии — 6:2, 7:5.
Теперь в финале Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 7:5
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