Рыбакина стала соперницей Александровой по финалу турнира в Шэньчжэне

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Шэньчжэне. В полуфинале она в двух сетах победила Кристину Плишкову из Чехии — 6:2, 7:5.

Теперь в финале Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:2, 7:5