Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Рыбакина обыграла Плишкову и пробилась в полуфинал турнира в Дубае

20 февраля 2020, 14:52
Теги:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову (7:6(7:1), 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 42 минуты. В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 7:6(7:1), 6:3

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир