Рыбакина обыграла Плишкову и пробилась в полуфинал турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову (7:6(7:1), 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 42 минуты. В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 7:6(7:1), 6:3