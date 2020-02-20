Рыбакина обыграла Плишкову и пробилась в полуфинал турнира в Дубае
20 февраля 2020, 14:52
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову (7:6(7:1), 6:3) в 1/4 финала турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Матч продолжался один час и 42 минуты. В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Анетт Контавейт (Эстония).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 7:6(7:1), 6:3
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...