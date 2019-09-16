Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
16 сентября 2019, 21:04
Румынский телеведущий Раду Банчу на общенациональном телеканале B1 TV сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной, сообщает Tennis365.
— Серена Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены на корте, — сказал Банчу.
За свои слова Банчу был оштрафован на 1700 евро. Канал принес Уильямс официальный извинения.
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