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Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

16 сентября 2019, 21:04
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Румынский телеведущий Раду Банчу на общенациональном телеканале B1 TV сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной, сообщает Tennis365.

— Серена Уильямс выглядит как те обезьяны с красными задницами в зоопарке. Если на них надеть штаны, их будет не отличить от Серены на корте, — сказал Банчу.

За свои слова Банчу был оштрафован на 1700 евро. Канал принес Уильямс официальный извинения.

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