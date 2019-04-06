Россиянки Хромачева и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне обыграли пару Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения) - 1:6, 6:3, 10:5.

В полуфинале российская пара сыграет с дуэтом Люсия Градецка/Андреа Клепач (Чехия/Словения).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Хромачева/Вероника Кудерметова (Россия) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 3) - 1:6, 6:3, 10:5