Россиянки Хромачева и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

Российские теннисистки Ирина Хромачева и Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне обыграли пару Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения) - 1:6, 6:3, 10:5.
В полуфинале российская пара сыграет с дуэтом Люсия Градецка/Андреа Клепач (Чехия/Словения).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Ирина Хромачева/Вероника Кудерметова (Россия) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 3) - 1:6, 6:3, 10:5
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