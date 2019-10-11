Путинцева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Тяньцзине

Представительница Казахстана Юлия Путинцева уступила представительнице Туниса Онс Жабер в 1/4 финала турнира в Тяньцзине — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

Их матч продолжался 1 час 57 минут. Жабер в полуфинале сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис) — Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)