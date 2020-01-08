Путинцева и Стрыцова проиграли во втором круге турнира в Брисбене

В матче второго круга турнира в Брисбене американская теннисистка Элисон Риске обыграла чешку Барбору Стрыцову со счетом 6:3, 6:4. В другой встрече Юлия Путинцева из Казахстана проиграла Дэниэлл Коллинз из США со счетом 1:6, 0:6.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Риске (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Путинцева (Казахстан, Q) — 6:1, 6:0