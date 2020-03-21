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«Принимаю вызов». Халеп поддержала челлендж с чеканкой туалетной бумаги

08:45
Симона Халеп. Фото Instagram
Симона Халеп. Фото Instagram
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Румынка Симона Халеп поддержала челлендж «Оставайся дома». Он призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

— Я принимаю вызов. — написала Халеп в своем Twitter. —  Оставайтесь дома и будьте здоровы.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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