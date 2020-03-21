«Принимаю вызов». Халеп поддержала челлендж с чеканкой туалетной бумаги

Румынка Симона Халеп поддержала челлендж «Оставайся дома». Он призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

— Я принимаю вызов. — написала Халеп в своем Twitter. — Оставайтесь дома и будьте здоровы.

Challenge accepted ??



Stay home and stay safe everyone ? pic.twitter.com/GaT1juR2PG — Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.