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«Приходи и обними меня». Яркое фото Павлюченковой

12:09
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
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Россиянка Анастасия Павлюченкова выложила новое фото в своем Instagram. Сезон из-за пандемии коронавируса прерван до 13 июля.

— Соблюдай дистанцию, — подписан снимок.

— Приходи и обними меня, — написала Павлюченкова под фотографией.

. come hug me ?

Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)

В мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.

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