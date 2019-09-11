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«Приход Шараповой стал последней каплей». Борна Чорич — о расставании с тренером

11 сентября 2019, 19:11
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Хорват Борна Чорич прокомментировал расставание с итальянским тренером Риккардо Пьятти, который во время US Open работал с россиянкой Марией Шараповой. Ранее он занимался с Новаком Джоковичем.

— У нас были разногласия в течение определенного времени, — цитирует Ubitennis Чорича. — Они возникли в начале года и достигли своего пика на US Open, после чего мы решили прекратить сотрудничество. Приход Шараповой и Синнера? Это была одна из главных причин. Он пытался уследить за несколькими игроками сразу и больше не мог полностью сосредоточиться на мне. Учитывая это, поняли, что завершение сотрудничества было лучшим вариантом.

Начало работы Пьятти с Шараповой стало последней каплей? Да, можно сказать, что это не помогло разрешить наши разногласия и только ухудшило ситуацию.

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