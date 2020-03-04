Потапова вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Россиянка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира в Монтеррее. В трех сетах она выиграла у итальянски Джулии Гатто-Монтиконе.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандез (Канада) — Штефани Фегеле (Швейцария, Q) — 7:6, 6:2

Тамара Зиданшек (Словения) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 7) — 6:2, 6:2

Джоанна Конта (Великобритания, 2) — Ким Клийстерс (Бельгия, WC) — 6:3, 7:5

Анастасия Потапова (Россия) - Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) 6-4 4-6 6-4