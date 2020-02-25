Потапова вышла во второй круг турнира в Акапулько
04:15
Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Акапулько. 18-летняя теннисистка обыграла в трех светах словачку Анну Швидлову.
Следующей соперницей Потаповой будет победительница пары Мари Боузкова — Татьяна Мария.
Акапулько (Мексика)
Турнир Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Анна Швидлова (Словакия) — 4:6, 7:5, 6:1
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...