Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Акапулько. 18-летняя теннисистка обыграла в трех светах словачку Анну Швидлову.

Следующей соперницей Потаповой будет победительница пары Мари Боузкова — Татьяна Мария.

Акапулько (Мексика)

Турнир Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Анна Швидлова (Словакия) — 4:6, 7:5, 6:1