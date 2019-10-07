Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    WTA

Потапова уступила Гарсии во втором раунде турнира в Тяньцзине

10:32
Теги:

Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла россиянку Анастасию Потапову (2:6, 6:2, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Шанхае (Китай).

Матч продолжался один час и 56 минут. В следующем туре француженка сыграет с победительницей пары Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, 4) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:2, 6:2

Саманта Стосур (Австралия, WC) — Ян Чжаосюань (Китай, WC) — 7:5, 2:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tianjin/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир