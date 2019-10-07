Потапова уступила Гарсии во втором раунде турнира в Тяньцзине
10:32
Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла россиянку Анастасию Потапову (2:6, 6:2, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Шанхае (Китай).
Матч продолжался один час и 56 минут. В следующем туре француженка сыграет с победительницей пары Ван Яфань (Китай) — Лорен Дэвис (США).
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция, 4) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 6:2, 6:2
Саманта Стосур (Австралия, WC) — Ян Чжаосюань (Китай, WC) — 7:5, 2:6, 6:2
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...