Потапова стартовала с победы на турнире в Сеуле

Россиянка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Сеуле (Корея) обыграла местную теннисистку Хан На Лэ — 7:6 (7:4), 6:1.

В другой встрече австралийка Присцилла Хон нанесла поражение румынке Михаэле Бузарнеске — 6:3. 6:4.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Хан На Лэ (Корея, WC) — 7:6(7:4), 6:1

Присцилла Хон (Австралия, Q) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:3, 6:4