Потапова стартовала с победы на турнире в Сеуле
07:55
Россиянка Анастасия Потапова в первом круге турнира в Сеуле (Корея) обыграла местную теннисистку Хан На Лэ — 7:6 (7:4), 6:1.
В другой встрече австралийка Присцилла Хон нанесла поражение румынке Михаэле Бузарнеске — 6:3. 6:4.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Хан На Лэ (Корея, WC) — 7:6(7:4), 6:1
Присцилла Хон (Австралия, Q) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:3, 6:4