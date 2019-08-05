Потапова проиграла Бенчич в матче первого круга турнира в Монреале

Швейцарка Белинда Бенчич одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (6:2, 6:1) в матче первого круга турнира WTA в Монреале (Канада). Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
Во втором круге Бенчич сыграет с победительницей пары Полона Херцог (Словения) – Юлия Гергес (Германия).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale
Призовой фонд 2 529 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 11) – Анастасия Потапова (Россия, Q) – 6:2, 6:1
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