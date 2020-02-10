Потапова обыграла Самсонову на старте турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анастасия Потапова начала с победы выступление на турнире в Санкт-Петербурге. В первом круге она обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову — 6:2, 6:4.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, Q) — 6:2, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4