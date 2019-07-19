Потапова и Сизикова вышли в финал турнира в Лозанне

Россиянки Анастасия Потапова​ и Яна Сизикова вышли в финал турнира в Лозанне (Швейцария) в парном разряде. В полуфинале они обыграли дуэт Оксана Калашникова/Ена Шибахара (Грузия/США) - 7:6 (10:8), 6:3.

В финале Потапова и Сизикова сыграют с победительницами матча Моник Адамчак (Австралия)/Хань Синьюнь (Китай) — Корнелия Листер (Швеция)/Рената Ворачова (Чехия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championships Lausanne

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) - Оксана Калашникова/Ена Шибахара (Грузия/США, 4) - 7:6 (10:8), 6:3