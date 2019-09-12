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Потапова и Сизикова проиграли во втором круге парного турнира в Хиросиме

12 сентября 2019, 08:33
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова уступили во втором раунде турнира в Хиросиме (Япония) в парном разряде. Они проиграли японкам Харуке Кадзи и Дзюнри Намигате — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Ранее Потапова проиграла в 1/16 финала турнира в Японии в одиночном разряде.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Харука Кадзи/Дзюнри Намигата (Япония) — 3:6, 2:6

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