Потапова и Сизикова проиграли во втором круге парного турнира в Хиросиме
12 сентября 2019, 08:33
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова уступили во втором раунде турнира в Хиросиме (Япония) в парном разряде. Они проиграли японкам Харуке Кадзи и Дзюнри Намигате — 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Ранее Потапова проиграла в 1/16 финала турнира в Японии в одиночном разряде.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Харука Кадзи/Дзюнри Намигата (Япония) — 3:6, 2:6
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