Полька Линетт выиграла турнир в Хуахине

Польская теннисистка Магда Линетт стала победительницей турнира WTA в Хуахине. В финале она обыграла швейцарку Леони Кунг (6:3, 6:2).

Матч продолжался один час и 17 минут. 28-летняя полька выиграла второй турнир в карьере. Она занимает второе место в рейтинге WTA.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Магда Линетт (Польша, 5) — Леони Кунг (Швейцария, Q) — 6:3, 6:2