«Почему это так мило?» Павлюченкова и ее юная болельщица
10 октября 2019, 15:15
Россиянка Анастасия Павлюченкова опубликовала в Twitter фотографию, на которой она хлопает по ладошке юную болельщицу.
— Почему это так мило?, — подписала Павлюченкова фото.
Россиянка в первом круге турнира в Линце (Австрия) победила местную теннисистку Барбару Хаас. А за право выйти в четвертьфинал россиянка, посеянная под девятым номером, сразится со словачкой Вероникой Кузмовой.
why so cute??@WTALinz pic.twitter.com/crkXqaKY6R— A. Pavlyuchenkova (@NastiaPav) October 10, 2019