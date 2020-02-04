Победительница юниорского US Open — в гостях у «СЭ»
4 февраля 2020, 10:30
4 февраля в 15:00 в прямом эфире на нашем Youtube-канале на вопросы зрителей и читателей «СЭ» ответит российская теннисистка Оксана Селехметьева, в прошлом году ставшая победительницей юниорского US Open и выступавшая в финале Уимблдона в парном разряде.
17-летняя теннисистка расскажет о своей поездке на Открытый чемпионат Австралии, планах на текущий сезон и жизни вне корта. Ведущая — Мария Никулашкина.
Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...