4 февраля в 15:00 в прямом эфире на нашем Youtube-канале на вопросы зрителей и читателей «СЭ» ответит российская теннисистка Оксана Селехметьева, в прошлом году ставшая победительницей юниорского US Open и выступавшая в финале Уимблдона в парном разряде.

17-летняя теннисистка расскажет о своей поездке на Открытый чемпионат Австралии, планах на текущий сезон и жизни вне корта. Ведущая — Мария Никулашкина.

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