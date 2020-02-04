Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Победительница юниорского US Open — в гостях у «СЭ»

4 февраля 2020, 10:30

4 февраля в 15:00 в прямом эфире на нашем Youtube-канале на вопросы зрителей и читателей «СЭ» ответит российская теннисистка Оксана Селехметьева, в прошлом году ставшая победительницей юниорского US Open и выступавшая в финале Уимблдона в парном разряде.

17-летняя теннисистка расскажет о своей поездке на Открытый чемпионат Австралии, планах на текущий сезон и жизни вне корта. Ведущая — Мария Никулашкина.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир