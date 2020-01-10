Плишкова вышла в полуфинал турнира в Брисбене, где встретится с Осакой

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира в Брисбене обыграла американку Алисон Риск со счетом 7:6, 6:3.

Матч длился больше 2 часов. Чешка сделал 8 эйсов, совершила 2 двойных ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 11. Американка один раз подала на вылет, сделала 11 двойных ошибок и выиграла 3 брейка из 10.

В полуфинале турнира Плишкова встретится с третьей ракеткой мира Наоми Осакой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Элисон Риске (США) — 7:6 (8:6), 6:3