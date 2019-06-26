Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Истборне и сыграет с Остапенко или Александровой

Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Истборне. Вторая "сеяная" теннисистка обыграла в двух сетах Элисе Мертенс. Ее соперницей станет победительница матча между латвийкой Еленой Остапенко и россиянкой Екатериной Александровой.
Также в четвертьфиналы пробились Онс Жабер и Ангелик Кербер.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Третий круг
Ангелик Кербер (Германия, 4, WC) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 7:6 (7:4), 6:0
Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Элисе Мертенс (Бельгия) - 6:1, 6:2
Ализе Корне (Франция) - Чжан Шуай (Китай) - 6:2, 6:2
Онс Жабер (Тунис) - Джоанна Конта (Великобритания, 14) - 6:3, 6:2
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