Плишкова пробилась во второй раунд турнира в Хобарте
13 января 2020, 13:43
Чешка Кристина Плишкова вышла во второй круг турнира в Хобарте. На старте соревнований она победила Нину Стоянович из Сербии.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристина Плишкова (Чехия) — Нина Стоянович (Сербия, LL) — 1:6, 6:4, 6:3
Виктория Кузьмова (Словакия) — Чжу Линь (Китай) — 5:7, 6:2, 7:6 (7:3)
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