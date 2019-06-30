Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

Чешка Каролина Плишкова поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA.
Плишкова в финале турнира в Истбурне победила немку Ангелик Кербер (6:1, 6:4).
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 31-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 1 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 4645 очков
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 3926
3 (2). Петра Квитова (Чехия) – 3525
4 (4). Наоми Осака (Япония) – 3146
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3146
6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2629
7 (8). Симона Халеп (Румыния) – 2427
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) – 2380
9 (11). Ангелик Кербер (Германия) – 2045
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 2018
31 (38). Екатерина Александрова (Россия) – 860...
34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 823...
45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 718...
58 (57). Анна Блинкова (Россия) – 591...
75 (71). Виталия Дьяченко (Россия) – 464...
76 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) – 459
82 (81). Дарья Касаткина (Россия) – 443
84 (82). Вера Звонарева (Россия) – 435...
89 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) – 417...
99 (97). Мария Шарапова (Россия) – 385
* – положение в предыдущем рейтинге