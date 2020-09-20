Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Плишкова победила Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме

20 сентября 2020, 20:12
Теги:

Четвертая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в полуфинале соревнований Internazionali BNL d'Italia одолела свою соотечественницу Маркету Вондроушову, занимающую 19-е место мирового рейтинга.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 6:2, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир