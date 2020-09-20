Плишкова победила Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме
20 сентября 2020, 20:12
Четвертая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в полуфинале соревнований Internazionali BNL d'Italia одолела свою соотечественницу Маркету Вондроушову, занимающую 19-е место мирового рейтинга.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 6:2, 6:4
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