Плишкова победила Вондроушову и вышла в финал турнира в Риме

Четвертая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова, в полуфинале соревнований Internazionali BNL d'Italia одолела свою соотечественницу Маркету Вондроушову, занимающую 19-е место мирового рейтинга.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — 6:2, 6:4