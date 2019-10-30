Плишкова победила Андрееску на Итоговом турнире WTA, канадка снялась из-за травмы

Чешка Каролина Плишкова победила Бьянку Андрееску на Итоговом турнире WTA. Канадка снялась из-за травмы после первого сета, который проиграла со счетом 3:6.

Плишковой в фиолетовой группе осталось сыграть с Симоной Халеп. Андрееску должна была встретиться с украинкой Элиной Свитолиной.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Бьянка Андрееску (Канада, 4) — 6:3, 0:0 отказ 2-го игрока