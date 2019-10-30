Плишкова победила Андрееску на Итоговом турнире WTA, канадка снялась из-за травмы
30 октября 2019, 16:37
Чешка Каролина Плишкова победила Бьянку Андрееску на Итоговом турнире WTA. Канадка снялась из-за травмы после первого сета, который проиграла со счетом 3:6.
Плишковой в фиолетовой группе осталось сыграть с Симоной Халеп. Андрееску должна была встретиться с украинкой Элиной Свитолиной.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Фиолетовая группа
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Бьянка Андрееску (Канада, 4) — 6:3, 0:0 отказ 2-го игрока
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