Плишкова и Вондроушова поспорят за право сыграть в финале турнира в Риме

Определились участницы второго полуфинала на турнире в Риме. В нем встретятся две представительницы Чехии — Каролина Плишкова и Маркета Вондроушова.

В другой полуфинале сойдутся Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — 6:3, 3:6, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 6:3, 6:0