Петра Квитова: «Состав участников турнира в Санкт-Петербурге просто потрясающий»

Победительница St.Petersburg Ladies Trophy 2018 года Петра Квитова завтра начнет выступление в петербургском турнир матчам с Алисон ван Эйтванк. На пресс-конференции она рассказала о походе в Эрмитаж и похвалила организацию соревнования.

— У меня отличные воспоминания от Петербурга, — сказала Квитова. — С тех пор как я здесь выиграла турнир, приезжаю каждый год. Приехала только вчера, успела попасть на галавечеринку. Я в хорошей форме и готова к турниру.

В прошлом году у меня было только пару дней на восстановление. Сейчас провела неделю в Европе, которую посвятила реабилитации. Сейчас чувствую себя хорошо. Состав участников в этот раз потрясающий. Даже не могу ничего предсказать относительно своего первого матча.

Сегодня также побывала в бриллиантовой кладовой Эрмитажа. Я неплохо в них разбираюсь, но не эксперт. Всего лишь наслаждалась красотой. В прошлой раз я была в Эрмитаже и была классическая экскурсия, в этот раз только бриллианты.

Получаю удовольствие от происходящего вокруг, прекрасная организации! (Дмитрий Зимин)