Петкович на турнире в Люксембурге прекратила борьбу после первого сета в матче с Лоттнер

Немка Андреа Петкович не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Люксембурге. Во встрече с соотечественницей Антонией Лоттнер она прекратила борьбу после первого сета из-за травмы левого колена.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Антония Лоттнер (Германия, Q) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1 отказ 2-го игрока