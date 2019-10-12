Петерсон вышла в финал турнира в Тяньцзине, где может сыграть с Кудерметовой
08:25
Шведка Ребекка Петерсон одержала победу над тунисской теннисисткой Онс Жабер в полуфинале турнира в Тяньцзине — 0:6, 6:4, 7:5. В решающем матче Петерсон сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова — Хитер Уотсон.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ребекка Петерсон (Швеция) — Онс Жабер (Тунис) — 0:6, 6:4, 7:5
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/tennis/wta/?from=header-main-menu