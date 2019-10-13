Петерсон стала победительницей турнира в Тяньцзине

Шведка Ребекка Петерсон обыграла британку Хизер Уотсон в финале турнира в Тяньцзине — 6:4, 6:4.

Их матч продолжался 1 час 38 минут. 24-летняя Петерсон — победительница двух турниров WTA, один из которых — в парном разряде.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ребекка Петерсон (Швеция) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 6:4