Петерсон стала победительницей турнира в Тяньцзине
13 октября 2019, 15:18
Шведка Ребекка Петерсон обыграла британку Хизер Уотсон в финале турнира в Тяньцзине — 6:4, 6:4.
Их матч продолжался 1 час 38 минут. 24-летняя Петерсон — победительница двух турниров WTA, один из которых — в парном разряде.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Ребекка Петерсон (Швеция) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 6:4
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