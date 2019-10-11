Петерсон обыграла Яфань и вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине
11 октября 2019, 09:12
Шведка Ребекка Петерсон обыграла китаянку Ван Яфань в 1/4 финала турнира в Тяньцзине.
Их матч продолжался 2 часа 45 минут. В полуфинале Петерсон сыграет с казахской теннисисткой Юлией Путинцевой или представительницей Туниса Онс Жабер.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ребекка Петерсон (Швеция) — Ван Яфань (Китай) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2