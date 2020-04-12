Россиянка Анастасия Павлюченкова выразила сомнения по поводу того, что теннисный сезон будет продолжен. Он был прерван из-за пандемии коронавируса до 7 июня.

— Неизвестно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году, — приводит ТАСС слова Павлюченковой. — Я состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с функционерами теннисными, назовем их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя на данный момент ни один человек конкретно не скажет, что и как будет.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.