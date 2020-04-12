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Павлюченкова выразила сомнения по поводу того, что теннисный сезон будет продолжен

12 апреля 2020, 16:03
Анастасия Павлюченкова. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Анастасия Павлюченкова. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Россиянка Анастасия Павлюченкова выразила сомнения по поводу того, что теннисный сезон будет продолжен. Он был прерван из-за пандемии коронавируса до 7 июня.

— Неизвестно, что будет с сезоном, сыграем ли вообще в этом году, — приводит ТАСС слова Павлюченковой. — Я состою в совете игроков WTA, общаюсь не только с игроками, но и с функционерами теннисными, назовем их так. И у меня действительно сомнения по поводу этого сезона. Хотя на данный момент ни один человек конкретно не скажет, что и как будет.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8223667

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