Павлюченкова в прошлом году думала о завершении карьеры
30 января 2020, 18:24
Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, почему пропустит в феврале турнир St. Petersburg Ladies Trophy. На Australian Open она дошла до четвертьфинальной стадии.
— У нас такой длинный сезон, что всегда приходится расставлять приоритеты и чем-то жертвовать, — цитирует Анастасию «Коммерсантъ». -У меня была серьезная предсезонка, потом пять недель подряд я провела в Австралии. Поэтому мне требуется пауза, чтобы немного отдохнуть и побыть с семьей.
— Правда ли, что в предыдущем сезоне вы могли закончить с теннисом?
— Да. В прошлом году я действительно подумывала о завершении карьеры.
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