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Павлюченкова уступила Контавейт во втором круге турнира в ОАЭ

19 февраля 2020, 22:56
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Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила эстонке Анетт Контавейт — 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 40 минут.

В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (7:5), 7:5

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