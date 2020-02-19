Павлюченкова уступила Контавейт во втором круге турнира в ОАЭ
19 февраля 2020, 22:56
Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила эстонке Анетт Контавейт — 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 40 минут.
В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (7:5), 7:5
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