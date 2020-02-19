Павлюченкова уступила Контавейт во втором круге турнира в ОАЭ

Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) уступила эстонке Анетт Контавейт — 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 40 минут.

В четвертьфинале Контавейт сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (7:5), 7:5