Павлюченкова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет за сборную России против команды Румынии в матче Кубка Федерации и пропустит турнир в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на ФТР.

Спортсменка пропустит матчи, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам.

На прошедшем Australian Open Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).