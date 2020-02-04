Павлюченкова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy
4 февраля 2020, 14:24
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет за сборную России против команды Румынии в матче Кубка Федерации и пропустит турнир в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на ФТР.
Спортсменка пропустит матчи, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам.
На прошедшем Australian Open Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).
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