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Павлюченкова пропустит St. Petersburg Ladies Trophy

4 февраля 2020, 14:24
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сыграет за сборную России против команды Румынии в матче Кубка Федерации и пропустит турнир в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на ФТР.

Спортсменка пропустит матчи, чтобы лучше подготовиться к другим турнирам.

На прошедшем Australian Open Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где уступила будущей финалистке Гарбинье Мугурусе (5:7, 3:6).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7678461

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