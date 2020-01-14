Павлюченкова проиграла Барти на турнире в Аделаиде, Дьяченко уступила Саккари
Россиянка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия) уступила первой ракетке мира Эшли Барти — 6:4, 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 10 минут.
В параллельной встрече россиянка Виталия Дьяченко в матче первого круга уступила гречанке Марии Саккари — 5:7, 2:6.
Также австралийка Арина Родионова разгромила американку Слоан Стивенс — 6:2, 6:2.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 4:6, 6:3, 7:5
Первый круг
Мария Саккари (Греция) — Виталия Дьяченко (Россия, LL) — 7:5, 6:2
Арина Родионова (Австралия, Q) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Татьяна Мария (Германия, LL) — 6:3, 6:0