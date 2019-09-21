Павлюченкова пробилась в финал турнира в Осаке

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке. В 1/2 финала она победила немку Ангелику Кербер в двух сетах — 6:3, 6:3.

В финале Павлюченкова встретился в японкой Наоми Осакой.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ангелик Кербер (Германия, 4) — 6:3, 6:3

Наоми Осака (Япония, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:1