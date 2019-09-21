Павлюченкова пробилась в финал турнира в Осаке
12:38
Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира в Осаке. В 1/2 финала она победила немку Ангелику Кербер в двух сетах — 6:3, 6:3.
В финале Павлюченкова встретился в японкой Наоми Осакой.
Осака (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ангелик Кербер (Германия, 4) — 6:3, 6:3
Наоми Осака (Япония, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:1